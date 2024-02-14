Россия временно перестала платить членские взносы за участие в международной организации Арктический совет (АС), куда помимо нашей страны, входят также Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. АС — это "ведущий Межправительственный форум, содействующий сотрудничеству в Арктике", написано на сайте организации.

Взносы приостановлены "до возобновления практической работы в данном формате с участием всех стран-членов", — сказал представитель Министерства иностранных дел. Выйти из АС придётся нашей стране, если эта организация будет эволюционировать в недружественный институт. "На сегодняшний день вопрос о возможном выходе из Арктического совета не стоит в практической плоскости", — сообщили в МИД.

Дмитрий Песков ранее также сказал, что Россия будет в Совете участвовать, пока это будет в интересах нашей страны, в противном случае будут приняты "особые меры".

Арктические страны готовят стратегию действий по этому потенциально богатому ресурсами региону, особенно в свете теплеющего климата и таяния льдов. США и НАТО называют эту приполярную зону Земли не иначе как "территория будущего противостояния".