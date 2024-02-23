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Группа археологов из США и Германии выяснила, что неандертальцы умели готовить сложные виды клея
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:38

Группа археологов из США и Германии выяснила, что неандертальцы умели готовить сложные виды клея

Исследователи обнаружили смесь охры и битума на инструментах, найденных во Франции, в месте Ле-Мустье, датируемом периодом между 120 тыс. и 40 тыс. лет назад. Этот двухкомпонентный клей использовался для создания ручек инструментов.

Открытие указывает на более высокий уровень развития культурных и когнитивных способностей неандертальцев, чем предполагалось ранее, и подтверждает их продвинутые технологии в изготовлении орудий.

Археологи отмечают, что добыча охры и битума в отдаленных местах требовала значительных усилий и планирования, что свидетельствует о целенаправленном подходе в использовании ресурсов.

Это открытие подчеркивает значимость использования клея в производстве инструментов и его важную роль в культурной эволюции древнего человека, сообщает Газета.Ру.

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