Группа археологов из США и Германии выяснила, что неандертальцы умели готовить сложные виды клея

Исследователи обнаружили смесь охры и битума на инструментах, найденных во Франции, в месте Ле-Мустье, датируемом периодом между 120 тыс. и 40 тыс. лет назад. Этот двухкомпонентный клей использовался для создания ручек инструментов.
Открытие указывает на более высокий уровень развития культурных и когнитивных способностей неандертальцев, чем предполагалось ранее, и подтверждает их продвинутые технологии в изготовлении орудий.
Археологи отмечают, что добыча охры и битума в отдаленных местах требовала значительных усилий и планирования, что свидетельствует о целенаправленном подходе в использовании ресурсов.
Это открытие подчеркивает значимость использования клея в производстве инструментов и его важную роль в культурной эволюции древнего человека, сообщает Газета.Ру.
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