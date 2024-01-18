Исследователи обнаружили новые данные относительно постройки ворот Иштар

Исследователи из Италии, США и Германии, проводя исследования в рамках проекта PLOS One, обнаружили новые данные относительно постройки ворот Иштар в Вавилоне. Ранее считалось, что это культовое сооружение было возведено по приказу царя Навуходоносора II в честь его победы над Иерусалимом.
Однако датирование древних строительных материалов с использованием метода углеродного датирования позволило ученым установить, что строительство ворот завершилось примерно в 583 году до нашей эры, без заметных хронологических перерывов между различными этапами. Вопрос о том, были ли ворота воздвигнуты в честь завоевания Иерусалима, остается открытым, так как временной связи между этими событиями не обнаружено. Открытие было опубликовано в PLOS One, сообщает МедиаПоток.
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