Археологи обнаружили следы прибытия людей в Южную Америку 25-27 тысяч лет назад

Археологические исследования, проведенные в скальном убежище Санта-Элина в Бразилии, выявили новые данные о заселении Южной Америки. Открытия, опубликованные в Proceedings of the Royal Society B, указывают на пребывание людей на этой территории около 25-27 тысяч лет назад.

Результаты исследования включают более тысячи артефактов, в том числе каменных орудий и окаменелости ленивцев. Следы отверстий на костных пластинах ленивцев указывают на деятельность человека, исключая естественные или животные причины.

Это открытие опровергает предположение о времени прибытия людей в Южную Америку и указывает на их присутствие задолго до предполагаемого периода, вероятно, во время последнего ледникового максимума, сообщает Правда.Ру.