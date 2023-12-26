За последние 12 лет в Москве было проведено более 100 тысяч археологических раскопок

В ходе этих работ обнаружено более 8,9 тысяч индивидуальных артефактов только за последние несколько месяцев. Общая площадь раскопок превысила 9 тысяч квадратных метров на более чем 600 площадках.

Мэр подчеркнул, что для извлечения из земли драгоценных находок, таких как старинные клады, ювелирные украшения и детские игрушки, археологам пришлось вести детальное изучение каждой площади сантиметр за сантиметром.

Следующим этапом проекта станет описание и реставрация обнаруженных артефактов, после чего они будут переданы в музеи для дальнейшего изучения и экспозиции. Эти находки являются важным вкладом в понимание истории Москвы и ее культурного наследия, сообщает RT.