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МИД Абхазии задает неудобные вопросы России
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:01

МИД Абхазии задает неудобные вопросы России

МИД непризнанной республики Абхазия обратилось к МИД России с просьбой объяснить происходящее на границе. Речь идет про единственный контрольно-пропускной пункт (КПП) вблизи Сочи.

Суть претензий абхазской стороны в том, что её граждане, якобы, подвергаются слишком тщательном досмотру, беседам и даже задержаниям со стороны российских пограничников. Оппозиция Абхазии активно высказывает недовольство в соцсетях этими фактами и призывает МИД к ответу.

По-сути, КПП "Адлер" — это единственное "окно" Абхазии во внешний мир, и оно ведёт в Россию. Другой проезд есть только со стороны Грузии, но после войны с этой страной в начале 1990-х, сообщение с грузинской стороной фактически прекращено. И даже спустя 30 лет, сильная напряженность в отношениях между народами остается.

Похоже, что накануне президенстких выборов в России деструктивные силы Запада, используя своих "агентов влияния", пытаются раскачать ситуацию и в Абхазии. В ход для этого идут самые малые поводы для разжигания недовольства граждан.

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