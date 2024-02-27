МИД непризнанной республики Абхазия обратилось к МИД России с просьбой объяснить происходящее на границе. Речь идет про единственный контрольно-пропускной пункт (КПП) вблизи Сочи.



Суть претензий абхазской стороны в том, что её граждане, якобы, подвергаются слишком тщательном досмотру, беседам и даже задержаниям со стороны российских пограничников. Оппозиция Абхазии активно высказывает недовольство в соцсетях этими фактами и призывает МИД к ответу.

По-сути, КПП "Адлер" — это единственное "окно" Абхазии во внешний мир, и оно ведёт в Россию. Другой проезд есть только со стороны Грузии, но после войны с этой страной в начале 1990-х, сообщение с грузинской стороной фактически прекращено. И даже спустя 30 лет, сильная напряженность в отношениях между народами остается.

Похоже, что накануне президенстких выборов в России деструктивные силы Запада, используя своих "агентов влияния", пытаются раскачать ситуацию и в Абхазии. В ход для этого идут самые малые поводы для разжигания недовольства граждан.