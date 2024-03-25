Стало известно, куда поедут отдыхать россияне в апреле

Апрельские туристические тренды среди россиян показывают увеличение интереса к разнообразным направлениям как внутри страны, так и за ее пределами. По данным исследования OneTwoTrip, спрос на российские туристические поездки остается высоким, составляя около половины всех бронирований, несмотря на ограничения.

Москва и Санкт-Петербург остаются лидерами среди внутренних направлений, со значительной долей бронирований. Стамбул, Токио и Дубай занимают лидирующие позиции среди зарубежных поездок, а также отмечается рост спроса на направления в Китае.

Некоторые регионы, включая Калининград, Казань и Екатеринбург, становятся все более популярными среди туристов.

Таким образом, апрель обещает разнообразие возможностей для отдыха и путешествий для российских туристов как внутри страны, так и за ее пределами, сообщает SM.News.