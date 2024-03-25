Стало известно, куда поедут отдыхать россияне в апреле

Апрельские туристические тренды среди россиян показывают увеличение интереса к разнообразным направлениям как внутри страны, так и за ее пределами. По данным исследования OneTwoTrip, спрос на российские туристические поездки остается высоким, составляя около половины всех бронирований, несмотря на ограничения.
Москва и Санкт-Петербург остаются лидерами среди внутренних направлений, со значительной долей бронирований. Стамбул, Токио и Дубай занимают лидирующие позиции среди зарубежных поездок, а также отмечается рост спроса на направления в Китае.
Некоторые регионы, включая Калининград, Казань и Екатеринбург, становятся все более популярными среди туристов.
Таким образом, апрель обещает разнообразие возможностей для отдыха и путешествий для российских туристов как внутри страны, так и за ее пределами, сообщает SM.News.
Российская компания True Gamers планирует создать первый в мире киберспортивный остров в ОАЭ
Объект, получивший название eSports Island, будет развиваться совместно с известными киберспортивными организациями, включая Team Spirit, Virtus.pro и Team BetBoom.
На момент марта 2022 года на Украине находилось порядка 30 американских биологических лабораторий
На территории Украины до сих пор функционируют биологические лаборатории США, об этом заявил посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин.
Врач Лапа предупредила о рисках для здоровья, связанных с привычкой ходить без шапки весной
Врач-терапевт Людмила Лапа, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой подчеркнула, что отказ от головного убора может привести к обострению инфекционных заболеваний из-за отсутствия защитного слоя на голове, который мог бы предотвратить переохлаждение и простуду.
Ученые выяснили, что курение является причиной увеличения количества скрытого жира на животе
Недавнее исследование, опубликованное в журнале Addiction, выявило, что курение имеет прямую связь с накоплением вредного висцерального жира в области живота, даже у тех, кто сохраняет стройность.