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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:22

Аналитики "Билайна": около 80% пользователей фитнес-приложений в России составляют женщины

Основная возрастная группа пользователей фитнес-приложений — люди от 35 до 40 лет. Анализ данных интернет-трафика за первый квартал текущего года показал, что наибольшая активность пользователей приходится на будние дни.

Женщины чаще мужчин используют приложения для отслеживания питания, причем интерес к здоровому питанию увеличился среди пользователей в возрасте 35-40 лет. Самый высокий уровень популярности онлайн-фитнеса отмечен в Москве, где количество загрузок приложений увеличилось на треть по сравнению с предыдущим годом. Другие города, включая Санкт-Петербург, Казань и Краснодар, также проявили значительный интерес к онлайн-фитнесу и здоровому питанию, сообщает РИА Новости.

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