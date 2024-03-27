Эксперты предупредили о распространенных методах мошенничества с фейковыми приложениями

Виталий Фомин из Лиги Цифровой Экономики (ЛЦЭ) отметил, что злоумышленники часто используют мессенджеры для отправки ссылок на фишинговые сайты, предлагая скачать поддельные приложения для онлайн-покупок. Он также выделил признаки поддельных приложений, такие как низкое количество загрузок и короткий срок существования на маркетплейсе, а также необоснованные запросы на доступ к данным. Рекомендации включают удаление подозрительных приложений и сканирование устройств антивирусом.

Еще один эксперт Алексей Курочкин предупреждает о рисках установки программ для удаленного доступа, которые могут быть использованы злоумышленниками. Он призывает пользователей быть внимательными при загрузке приложений, особенно из ненадежных источников, и следить за активностью на своих устройствах, чтобы избежать становления жертвой мошенников, сообщает SM.News.