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Эксперты опубликовали список приложений, расходующих заряд батареи смартфона
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:31

Эксперты опубликовали список приложений, расходующих заряд батареи смартфона

Эксперты сайта DxOMark опубликовали список приложений, которые значительно влияют на расход заряда батареи смартфонов. Приложения были разделены на категории в зависимости от функций.

Переписки: SMS, *Facebook Messenger, Snapchat Chat, **Instagram Chat и WhatsApp являются самыми ресурсоемкими. Они сильнее влияют на заряд батареи даже у флагманских устройств.

Просмотр коротких видео: **Instagram Reels, *Facebook Reels, YouTube Shorts, Tiktok и Snapchat Spotlight также значительно расходуют заряд.

Просмотр потокового видео: Prime Video, Disney, YouTube и Netflix относятся к самым ресурсоемким программам в этой категории.

Эксперты выделили несколько факторов, влияющих на разряд аккумулятора, таких как постоянный поиск сотовой связи, активная работа в фоновом режиме, активные уведомления и использование служб определения местоположения, включая GPS.

Они также отмечают, что пользователи могут продлить время автономной работы своего устройства, настраивая работу приложений через отключение ненужных опций в настройках, сообщает Ferra.Ru.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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