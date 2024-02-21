Эксперты опубликовали список приложений, расходующих заряд батареи смартфона

Эксперты сайта DxOMark опубликовали список приложений, которые значительно влияют на расход заряда батареи смартфонов. Приложения были разделены на категории в зависимости от функций.
Переписки: SMS, *Facebook Messenger, Snapchat Chat, **Instagram Chat и WhatsApp являются самыми ресурсоемкими. Они сильнее влияют на заряд батареи даже у флагманских устройств.
Просмотр коротких видео: **Instagram Reels, *Facebook Reels, YouTube Shorts, Tiktok и Snapchat Spotlight также значительно расходуют заряд.
Просмотр потокового видео: Prime Video, Disney, YouTube и Netflix относятся к самым ресурсоемким программам в этой категории.
Эксперты выделили несколько факторов, влияющих на разряд аккумулятора, таких как постоянный поиск сотовой связи, активная работа в фоновом режиме, активные уведомления и использование служб определения местоположения, включая GPS.
Они также отмечают, что пользователи могут продлить время автономной работы своего устройства, настраивая работу приложений через отключение ненужных опций в настройках, сообщает Ferra.Ru.
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**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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