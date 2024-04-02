Нутрициолог Ибрагимов объяснил, что определенным людям не следует употреблять яблоки

Нутрициолог Магомедтагир Ибрагимов указал на аллергические реакции, зубной кариес, газообразование и вздутие живота. Он подчеркнул, что яблоки не рекомендуется употреблять людям с аллергией на фруктозу, пектин или полифенолы.
Аллергия на яблоки может проявляться различными симптомами, включая крапивницу, отек, зуд, кашель, насморк, затруднения с дыханием или анафилаксию. Такие реакции могут быть связаны с аллергией на березовую пыльцу, поскольку яблоки содержат общие аллергены. Специалист рекомендует аллергикам избегать употребления яблок и проконсультироваться с врачом относительно возможности применения антигистаминных или адреналиновых препаратов, сообщает News.Ru.
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