Врач-диетолог Залетова раскрыла важность ежедневного употребления яблок

Яблоки являются не только вкусным, но и чудодейственным продуктом благодаря своему богатому составу, включающему пектин, клетчатку и полифенолы. Пектин оказывает положительное влияние на микрофлору кишечника, клетчатка помогает функционированию кишечника и предотвращает серьезные заболевания, а полифенолы защищают организм от свободных радикалов.
Залетова подчеркивает важность выбора разнообразных сортов яблок, особенно локального происхождения, так как они содержат больше питательных веществ. Цвет кожуры яблока служит индикатором содержания полифенолов, поэтому употребление яблок с разноцветной кожурой важно для получения максимальной пользы.
Яблоки являются низкокалорийным продуктом, который можно включать в рацион без риска набора лишнего веса. Для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта рекомендуется выбирать запеченные яблоки для минимизации раздражения. Употребление 1-2 яблок в день вместе с другими фруктами может способствовать здоровому образу жизни и сбалансированному питанию, сообщает Центральная Служба Новостей.
Финские психологи выяснили, что отдых на природе способствует замедлению восприятия времени
Ученые сравнили впечатления людей о времени, проведенном в городской среде и на природе, и обнаружили, что действия в естественном окружении ощущаются как более продолжительные.
Новые фотографии утечек раскрыли дизайн предстоящих моделей iPhone 16 и iPhone 16 Pro
Apple планирует незначительно увеличить размеры устройств по сравнению с предыдущими моделями.
Ученые обнаружили новый способ борьбы с лишающими зрения заболеваниями глаз
Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что повышение активности белка Nfe3 может способствовать регенерации зрительного нерва, восстанавливая повреждения, приводящие к потере зрения.
WhatCar, совместно с MotorEasy, опубликовал рейтинг наиболее проблемных подержанных семейных автомобилей
Лидерами списка стали Audi A3, Volkswagen Golf и Skoda Octavia.