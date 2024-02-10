Врач Русанова предупреждает об опасности употребления фруктов и овощей при раздраженном кишечнике

Врач-диетолог Дарья Русанова предупреждает о возможной опасности употребления фруктов и овощей, включая яблоки и груши, для людей с синдромом раздраженного кишечника (СРК). Она рекомендует ограничить употребление растительной пищи, так как это может спровоцировать обострение симптомов, таких как боли в животе, вздутие и нарушение стула.
Важно сократить употребление углеводов, которые активно разбираются бактериями и могут вызывать образование газов.
Людям с СРК рекомендуется контролировать порции овощей и фруктов, избегать некоторых продуктов, таких как цветная капуста, лук, спаржа, свекла, яблоки, груши и манго, и употреблять их осторожно, не превышая порцию 150 граммов за прием пищи. Также важно тщательно пережевывать пищу и избегать спешки и питания на ходу для предотвращения неприятных ощущений в желудочно-кишечном тракте, сообщает Общественная Служба Новостей.
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