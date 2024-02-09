В бета-версии iOS 17.4 прекратила работать поддержка веб-приложений

Веб-приложения, такие как банковские клиенты и сервисы доставки еды, широко используются пользователями. Ранее Apple позволяла добавлять веб-сайты на главный экран iPhone и использовать их как веб-приложения, включая отправку push-уведомлений.
Однако в новом обновлении, вероятно, решено удалить поддержку PWA-приложений. Разработчик Максимилиано Фиртман сообщил, что с появлением второй бета-версии iOS 17.4 было выдано предупреждение о том, что "веб-приложения теперь будут открываться из браузера по умолчанию", что может привести к потере данных, сохраненных в этих приложениях. Представители Apple пока не прокомментировали нововведения, сообщает Российская Газета.
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