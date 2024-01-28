Apple выпустила первую бета-версию нового обновления

Apple выпустила первую бета-версию iOS 17.4 для авторизованных разработчиков, предоставляя им возможность испытать новые эмодзи, такие как гриб, феникс, разорванная цепь, лайм, горизонтальное и вертикальное покачивание головой.

Снимки экрана с этими смайликами были опубликованы на сайте MacRumors.

Некоторые из этих эмодзи уже были представлены в Emoji 15.1, представленном консорциумом Unicode в предыдущем году. Хотя все устройства iPhone получат новые эмодзи после загрузки обновления iOS 17.4, полноценный запуск планируется на март 2024 года, с неизвестной конкретной датой. Пользователям придется подождать некоторое время, прежде чем они смогут насладиться новыми смайликами на своих устройствах, сообщает Astera.