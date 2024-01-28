Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.01.2024 : 89,5159
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.01.2024 : 97,0945
Apple выпустила первую бета-версию нового обновления
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована вчера в 20:37

Apple выпустила первую бета-версию нового обновления

Apple выпустила первую бета-версию iOS 17.4 для авторизованных разработчиков, предоставляя им возможность испытать новые эмодзи, такие как гриб, феникс, разорванная цепь, лайм, горизонтальное и вертикальное покачивание головой.

Снимки экрана с этими смайликами были опубликованы на сайте MacRumors.

Некоторые из этих эмодзи уже были представлены в Emoji 15.1, представленном консорциумом Unicode в предыдущем году. Хотя все устройства iPhone получат новые эмодзи после загрузки обновления iOS 17.4, полноценный запуск планируется на март 2024 года, с неизвестной конкретной датой. Пользователям придется подождать некоторое время, прежде чем они смогут насладиться новыми смайликами на своих устройствах, сообщает Astera.

Мир

Названия новых российских ледоколов вызвали беспокойство в Германии

Названия новых российских ледоколов вызвали беспокойство в Германии

Немецкий телеканал N-TV опубликовал статью о посещении президентом РФ Владимиром Путиным "Балтийского завода" и строительстве новых российских ледоколов.

Читать полностью
Задержаны подозреваемые в атаке на церковь в Стамбуле

Задержаны подозреваемые в атаке на церковь в Стамбуле

О﻿дин из двух нападавших, открывших огонь в католическом храме в Стамбуле, был арестован полицией, как сообщает газета Hürriyet.

Читать полностью

Общество

МИД: Белоруссия активно снабжает Россию яйцами

МИД: Белоруссия активно снабжает Россию яйцами

Объем поставок из дружественной страны убедительно растет.

Читать полностью
Захарова: организаторы

Захарова: организаторы "голой вечеринки" сами пригласили представителей СМИ

Организ﻿аторы вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой сознательно пригласили представителей СМИ с целью привлечения внимания широкой публики.

Читать полностью

Новости