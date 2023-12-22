Компания Apple анонсировала революционное обновление iPhone, которое обещает привнести уникальные возможности в мир мобильных устройств. Отличительной особенностью является разработка собственного аналога чат-бота ChatGPT, который будет интегрирован непосредственно в устройства Apple, в том числе iPhone.
В отличие от принятой практики использования серверов для обработки запросов искусственного интеллекта, Apple предлагает инновационный подход. Новая технология, известная как Ajax, предусматривает использование оперативной флеш-памяти смартфонов для обработки языковых запросов. Этот метод включает в себя два различных подхода к анализу данных: обработку предварительно полученных результатов и эффективную группировку информации, сообщает Naavtotrasse.
Ожидается, что данная технология позволит увеличить производительность искусственного интеллекта на устройствах iPhone как минимум в 2 раза, при этом не перегружая процессоры. По сообщениям, дебют чат-бота от Apple ожидается в конце 2024 года. Это обновление обещает привнести новый уровень функциональности и комфорта в использование продукции от Apple.
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