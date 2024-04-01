Ученые выяснили, что твердая пища усиливает эффект препаратов для похудения

Ученые из Гарвардской медицинской школы опубликовали результаты исследования в журнале Nature Metabolism, раскрывающие влияние твердой пищи на эффективность препаратов для похудения. Они выяснили, что употребление твердой пищи при использовании препарата Метформин, используемого для лечения диабета, существенно снижает чувство голода и улучшает контроль над аппетитом.

Исследование показало, что Метформин увеличивает уровень лактоилфенилаланина (Lac-Phe), который считается фактором подавления аппетита. Это связано с повышением концентрации лактата после употребления твердой пищи, что усиливает эффект препаратов для похудения. Напитки с калориями не оказывают такого же влияния на выработку лактата, что может замедлить прогресс в похудении, сообщает Газета.Ру.