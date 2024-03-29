Ученые выяснили, как сахарозаменители влияют на аппетит

Ученые из Университета Лидса и Центра исследований питания Рона-Альп провели исследование, опубликованное в журнале eBioMedicine, чтобы выяснить влияние заменителей сахара на аппетит. Исследование показало, что замена сахара на искусственные и натуральные подсластители не увеличивает аппетит. Наоборот, это способствует снижению уровня сахара в крови, что особенно важно для предотвращения развития сахарного диабета 2 типа.

Двойное слепое рандомизированное контролируемое исследование на 53 взрослых с избыточным весом или ожирением показало, что подсластители не вызывают увеличения аппетита или эндокринных реакций, сравнимых с сахаром. Однако уровни инсулина и сахара в крови были снижены после употребления продуктов с подсластителями, что подтверждает их потенциальную полезность для сокращения потребления сахара без увеличения аппетита или потребления энергии. Эти результаты подчеркивают важность подсластителей в поддержании контроля за весом и уровнем сахара в крови, сообщает Центральная Служба Новостей.