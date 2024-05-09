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Ученые выяснили, что удаление аппендикса может снизить риск развития рака кишечника
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:37

Ученые выяснили, что удаление аппендикса может снизить риск развития рака кишечника

Исследователи из Медицинского университета Фукусимы и Гарвардской школы общественного здравоохранения обнаружили, что удаление аппендикса может снизить риск развития специфического типа рака кишечника, связанного с бактериями Fusobacterium nucleatum.

В исследовании, опубликованном в журнале Annals of Surgery, приняли участие более 170 000 мужчин и женщин, которые предоставили свои данные о здоровье и процедуре удаления аппендикса. Анализ более тысячи случаев рака кишечника показал, что у тех, кто прошел аппендэктомию, риск возникновения этого вида рака был значительно снижен. Исследователи считают, что аппендикс служит средой для колонизации опасных бактерий, и его удаление предотвращает их дальнейшее распространение и рост опухолей, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Robystarm07 (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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