Сбербанк выпустил обновленную версию своего мобильного приложения для устройств на iOS

Новое приложение доступно для загрузки в App Store. Особое внимание уделяется клиентам, использующим устаревшие версии "Сбербанк онлайн" (12.14.1, 12.15 и 13.02), которым необходимо перейти на новое приложение, так как поддержка старых версий будет прекращена пошагово в течение 2024 года.
Клиентов призывают установить новое приложение оперативно, их текущую версию можно проверить на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля. Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка, подчеркнул необходимость обновления для сохранения поддержки банком, сообщает ТАСС.
Илон Маск не станет богаче на 56 млрд долл.
Акции Tesla упали на 3% после решения суда отменить денежный бонус для основателя и генерального директора компании Илона Маска. Последний не получит дополнительных почти 56 млрд долл. вознаграждения. Так решила судья штата Делавэр, заподозрив, что акционеры Tesla "чем то обязаны Маску", либо "поддались на его обаяние".
В 2022 году в США зафиксировано более 200 тыс. случаев заражения сифилисом
Эксперты отмечают, что последний раз подобное количество случаев было зафиксировано в 1950 году. Пик распространения сифилиса в стране приходится на 1943 год, с 575 тыс. выявленных случаев.
Репродуктолог Колода выделила два фактора, оказывающих негативное воздействие на фертильность зимой
Переохлаждение и посещения бани могут нарушить процессы зачатия у мужчин и женщин. Специалист подчеркнула, что кратковременное переохлаждение может спровоцировать активизацию хронических воспалительных процессов, таких как цистит, пиелонефрит и сальпингоофорит, влияя отрицательно на репродуктивное здоровье обоих полов.
Врач Александрова сообщает об опасных для здоровья диетах
Врач-эндокринолог Мария Александрова высказывает осторожность относительно кетодиеты, основанной на исключении углеводов, указывая на риск системного отравления от избыточного количества кетоновых тел.