Сбербанк выпустил обновленную версию своего мобильного приложения для устройств на iOS

Новое приложение доступно для загрузки в App Store. Особое внимание уделяется клиентам, использующим устаревшие версии "Сбербанк онлайн" (12.14.1, 12.15 и 13.02), которым необходимо перейти на новое приложение, так как поддержка старых версий будет прекращена пошагово в течение 2024 года.

Клиентов призывают установить новое приложение оперативно, их текущую версию можно проверить на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля. Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка, подчеркнул необходимость обновления для сохранения поддержки банком, сообщает ТАСС.