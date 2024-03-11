Идея создания национальной платформы антифрода обсуждается крупными банками, МВД, Минцифры и Роскомнадзором. Сейчас законодательного регулирования обмена информацией между ними нет, пишет газета "Коммерсантъ".



Единого мнения по вопросу, надо ли делать новый проект или просто наладить существующий обмен информацией, пока также нет. Банки поддерживают создание платформы, а операторы связи проявляют осторожность. Некоторые собеседники газеты считают, что нужно не строить "с нуля" новые платформы, а лишь интегрировать информацию ЦБ и частных банков с системами Роскомнадзора. Проект информационного взаимодействия между операторами связи, ЦБ и банками планируется запустить в пилотном режиме.

Банки относятся к идее с большим энтузиазмом, считают обмен данными с операторами важным для защиты клиентов от мошенничества. Однако для качественного взаимодействия банков и операторов связи нужны изменения законодательства, считают эксперты.

Депутат Государственной Думы от Пермского края, член комитета по информполитике, координатор федерального партпроекта "Цифровая Россия" Антон Немкин пишет в своем ТГ-канале: "…появление новой системы, разработка и запуск которой также потребуют времени. А мошенники при этом активно атакуют граждан уже сейчас, выманивая у них большие суммы практически ежедневно, поэтому нужно действовать как можно оперативнее".





