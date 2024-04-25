Российский Минздрав обновил стандарты лечения ОРВИ для взрослых, исключив из них применение антибиотиков. Новые стандарты, которые начнут действовать с 4 мая 2024 года, укорачивают сроки лечения с 15 до 7 дней и сокращают список необходимых лабораторных и инструментальных исследований.

Вместо антибиотиков, теперь назначаются противовирусные, противокашлевые препараты, муколитики и другие медикаменты.

Это изменение основано на понимании, что антибиотики эффективны против бактериальных, но не вирусных инфекций, к которым относится ОРВИ. Обновленные стандарты также направлены на борьбу с антибиотикорезистентностью, сообщает Doctorpiter.Ru.

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