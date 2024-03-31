Ученые разработали новый класс антибиотиков под названием гепотидацин

Антибиотик гепотидацин представляет собой бактерицидное средство, проходящее стадию клинической разработки. В ходе клинических испытаний III фазы гепотидацин продемонстрировал положительный эффект в лечении инфекций мочевыводящих путей, вызванных бактериями, включая Escherichia coli, что привело к досрочному прекращению испытаний.

Исследования показали, что гепотидацин оказывает двойное воздействие на ферменты гиразу и топоизомеразу IV в клетках бактерии, ингибируя их каталитическую активность и вызывая одноцепочечные разрывы ДНК. Однако мутации в определенных аминокислотных остатках могут уменьшить эффективность антибиотика против мутантных штаммов бактерий. Эти открытия могут привести к разработке более эффективных методов лечения бактериальных инфекций в будущем, сообщает Planet Today.