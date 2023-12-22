Европейские и американские ученые, используя нейросетевые алгоритмы, открыли новый класс антибиотиков

Алгоритмы позволили изучить действие 12 млн молекул на различные виды микробов и человеческих клеток. Integrated Biosciences, американский ИИ-стартап, сообщил об этом и выделился тем, что его алгоритмы отличаются прозрачностью и понятностью, что важно для интерпретации результатов.

Ученые проследили действие более 39 тыс. веществ на человеческие клетки и "неуязвимые" штаммы золотистого стафилококка, используя результаты для обучения нейросетей. Алгоритмы затем были применены к изучению свойств 12 млн молекул, выявив около 2,2 тыс. потенциально противомикробных веществ. Из них ученые выбрали 283 молекулы, изучили их действие на мышах и микробы, и выделили две молекулы, способные уничтожать различные "неуязвимые" вариации микробов. Эти открытия могут привести к разработке новых лекарств, преодолевающих эволюцию защитных систем микробов, сообщает ТАСС.