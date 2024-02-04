Ученые из Калифорнийского университета объяснили происхождение пирамиды, найденной в Антарктиде

Ученые из Калифорнийского университета опровергли существование пирамиды в горах Антарктиды, представив ее как гору пирамидальной формы. Ранее появились сообщения о пирамидообразных структурах на спутниковых снимках горного массива Эллсуорт.

Однако, ученые объяснили, что эта форма горы образована процессами эрозии, вызванными таянием льда, который заполняет трещины в скалах и при замерзании превращается в лед, расширяя трещины и придавая горе пирамидальную форму.

Ученые заключили, что данное явление не является чем-то необычным, поскольку многие горы на Земле напоминают пирамиды, и четырехгранные формы, хоть и более редки, встречаются, сообщает Газета.Ру.