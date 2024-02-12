Российские полярники со станции "Восток" в Антарктиде подняли с глубины 3,5 км образец горной породы, которому, предположительно, один миллион лет. Размер "камня" — несколько сантиметров. Он должен ученым дать информацию про подледные слои воды и грунта на южном полюсе планеты.
Этот керн льда, по ожиданиям, должен "рассказать" ученым-климатологам, как менялся климата на Земле во времена мамонтов, и кто тогда наполнил атмосферу парниковыми газами.
Как сказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров, сейчас климат на планете меняется гораздо быстрее чем тогда, однако, факт изменений климата Земли миллион лет назад также налицо.
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