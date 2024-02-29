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Немецкий банк хочет 434 млн евро от ВТБ
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:08

Немецкий банк хочет 434 млн евро от ВТБ

Банк OWH SE, ранее известный как VTB Bank Europe, требует от российского банка ВТБ возврата дивидендов на сумму более 433,8 млн евро до 29 февраля 2024 года. В свою очередь, ВТБ заявляет, что немецкая сторона скрывает информацию о соблюдении им всех требований при покупке акций европейской "дочки". В пресс-службе российского банка считают, что задача OWH SE — лишить ВТБ законных акционерных прав, пишет RT.



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