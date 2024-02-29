Банк OWH SE, ранее известный как VTB Bank Europe, требует от российского банка ВТБ возврата дивидендов на сумму более 433,8 млн евро до 29 февраля 2024 года. В свою очередь, ВТБ заявляет, что немецкая сторона скрывает информацию о соблюдении им всех требований при покупке акций европейской "дочки". В пресс-службе российского банка считают, что задача OWH SE — лишить ВТБ законных акционерных прав, пишет RT.
Renault представила на Женевском автосалоне электрический хэтчбек Renault 5 E-Tech
Модель стала особенно интересной из-за использования новой платформы AmpR Small, обещающей эффективную электромобильную архитектуру.
Палеонтологи из Германии обнаружили окаменевшего кальмара-вампира возрастом 183 миллиона лет в Люксембурге
Опубликовав статью в Swiss Journal of Palaeontology, ученые описали местонахождение и состояние ископаемого, а также провели сравнение с современными видами кальмаров-вампиров.
Стало известно, какой автомобиль возможно станет возрожденной "Волгой"
На Горьковском автозаводе возможно возрождение легендарной марки "Волга" с помощью седана Changan Raeton Plus, обнаруженного рядом с бывшим цехом сборки автомобилей Volkswagen.
Яндекс Путешествия представили новую цифровую платформу "Экстранет", аналогичную Booking.com
Платформа предоставляет всем представителям гостиничного бизнеса возможность использовать широкий спектр услуг компании, что обеспечивает пользователям более точную информацию о доступных услугах и номерах.