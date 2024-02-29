Банк OWH SE, ранее известный как VTB Bank Europe, требует от российского банка ВТБ возврата дивидендов на сумму более 433,8 млн евро до 29 февраля 2024 года. В свою очередь, ВТБ заявляет, что немецкая сторона скрывает информацию о соблюдении им всех требований при покупке акций европейской "дочки". В пресс-службе российского банка считают, что задача OWH SE — лишить ВТБ законных акционерных прав, пишет RT.





