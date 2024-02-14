Поправки в закон для защиты домашних животных

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась на тему защиты животных и домашних питомцев.

В своём Telegram -канале Маргарита Симоньян подняла проблему домашних животных и халатное к ним отношение. Журналистка привела в пример собаку, которую заперли одну в квартире, а сам хозяин куда-то пропал, до сих пор отсутствуя. Соседи неоднократно вызывали полицию, но по закону сотрудники правоохранительных органов не могут без разрешения хозяев взломать дверь.

Маргарита Симоньян предложила закон о защите частной собственности. Она рассказала вторую историю о том, как в запертой машине кот просидел четыре дня. Спасатели же отказались вскрывать машину по той же причине, из-за отсутствия разрешения хозяина автотранспорта.

Первый зампред комитета госдумы по экологии Владимир Бурматов сказал, что жестокое обращение с животными приравнивается к уголовному преступлению. Он призвал МВД разработать ряд поправок в действующее законодательство, чтобы силовики могли принимать решения самостоятельно в особо экстренные обстоятельства, когда на кону чья-то жизнь.