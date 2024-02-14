Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.02.2024 : 91,2057
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.02.2024 : 98,1917
Поправки в закон для защиты домашних животных
  1. Главная
  2. Общество
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 14:31

Поправки в закон для защиты домашних животных

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась на тему защиты животных и домашних питомцев.

В своём Telegram -канале Маргарита Симоньян подняла проблему домашних животных и халатное к ним отношение. Журналистка привела в пример собаку, которую заперли одну в квартире, а сам хозяин куда-то пропал, до сих пор отсутствуя. Соседи неоднократно вызывали полицию, но по закону сотрудники правоохранительных органов не могут без разрешения хозяев взломать дверь.

Маргарита Симоньян предложила закон о защите частной собственности. Она рассказала вторую историю о том, как в запертой машине кот просидел четыре дня. Спасатели же отказались вскрывать машину по той же причине, из-за отсутствия разрешения хозяина автотранспорта.

Первый зампред комитета госдумы по экологии Владимир Бурматов сказал, что жестокое обращение с животными приравнивается к уголовному преступлению. Он призвал МВД разработать ряд поправок в действующее законодательство, чтобы силовики могли принимать решения самостоятельно в особо экстренные обстоятельства, когда на кону чья-то жизнь.

Мир

В штаб-квартире Минобороны Германии надолго погас свет

В штаб-квартире Минобороны Германии надолго погас свет

Резервный источник энергии также дал сбой. Через несколько часов всё починили, но причины ЧП не установлены. Похоже, хваленая немецкая надежность уходит в прошлое.

Читать полностью
Кремль: детали переговоров по обмену заключенными с США не подлежат огласке

Кремль: детали переговоров по обмену заключенными с США не подлежат огласке

Песков ответил на вопрос о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Блинкен сообщил, что провел 12 февраля телефонный разговор с осужденным в России бывшим морским пехотинцем США Полом Уиланом. Пресс-секретарь Президента России прокомментировал заявление госсекретаря США Энтон Блинкена о том, что по инициативе американской стороны, состоялся телефонный разговор с Полом Уиланом, бывшим морским пехотинцем США, которого осудили в России в 2020 голу по обвинению в шпионаже.

Читать полностью

Общество

Ушла из жизни мать Бориса Немцова

Ушла из жизни мать Бориса Немцова

Дина Немцова, в девичестве Эйдман, не дожила до своего 96-летия чуть меньше трех недель. Мать убитого в 2015 году российского политического деятеля ушла из жизни сегодня утром.

Читать полностью
Портал

Портал "Автовзгляд" выделил три фактора, которые могут нанести ущерб владельцу китайского автомобиля

Первое — проблемы с роботизированной коробкой передач, оснащенной двухдисковым сцеплением, которая подвержена перегреву и может требовать ремонта уже до пробега 100 000 км.

Читать полностью

Новости