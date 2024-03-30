Британские ученые выяснили, что вирусы чаще передаются от человека к животным, чем наоборот

Из почти 12 миллионов вирусных геномов, изученных командой ученых, около 3 тысяч случаев межвидовой передачи вируса были подтверждены. Соответственно, 64% из них были связаны с антропонозами, то есть передачей вирусов от человека к животным, а оставшиеся 36% — с зоонозами, передачей вирусов от животных к людям.

Анализ также показал, что различные виды животных подвержены антропонозам, включая домашних питомцев, скот, птиц и даже диких животных, таких как приматы и грызуны.

Ведущий автор исследования Седрик Тан отметил, что это подчеркивает влияние человека на окружающую среду и животный мир. Он также отметил, что механизмы передачи вирусов от человека к животным аналогичны механизмам передачи внутри одного вида, таким как прямой контакт с зараженными жидкостями и укусы носителей вирусов, сообщает Газета.Ру.