Российские ученые нашли в Сибири новый вид уникальных сусликов

Российские ученые изучили историю эволюции арктических сусликов, выявив четыре основных вида, разделившихся более шести миллионов лет назад. Их исследования показали, что маленькие грызуны Евразии появились раньше, чем предполагалось.

В рамках исследования был обнаружен новый вид сусликов, обитающих на узкой территории между берегом Оби и западными склонами Кузнецкого Алатау. Эти животные, характеризующиеся более темной окраской и крупнее своих собратьев, являются эндемиками этой местности.

Ученые отметили, что численность этого вида очень невелика, а также отметили резкое сокращение популяций сусликов в Сибири за последние десятилетия, что может привести к исчезновению некоторых видов. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Phylogenetics and Evolution, сообщает Российская Газета.