Французские ученые выяснили, что собаки и лошади могут чувствовать страх и другие эмоции людей через запах

Исследование, опубликованное на портале LiveScience, основано на наблюдениях за реакцией лошадей на образцы пота людей, испытывавших различные эмоции.
Ученые провели эксперимент, в котором добровольцы смотрели отрывки из комедий и ужасов, после чего лошадям давали понюхать пробы пота участников. Результаты показали, что лошади реагировали по-разному в зависимости от эмоциональной окраски запаха. Они активнее реагировали на запах страха, вдыхая его обеими ноздрями и уделяя ему больше внимания.
Ученые предполагают, что за этой реакцией стоят хемосигналы — химические вещества, вырабатываемые животными и влияющие на поведение других существ.
Эти результаты подтверждают более ранние исследования, показавшие схожие реакции у собак на эмоциональные запахи людей.
Открытие ученых считается примером химической межвидовой коммуникации и может иметь дальнейшие последствия для понимания взаимодействия между животными и людьми, сообщает Газета.Ру.
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