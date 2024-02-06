Новый опрос показал, что около трети россиян регулярно берут животных в путешествия

Исследование, проведенное Rambler&Co, показало, что около трети россиян (28%) регулярно берут своих животных с собой в путешествия, в то время как 60% предпочитают оставлять их дома. Большинство тех, кто путешествует с животными (59%), отмечают положительный опыт, однако 12% выражают недовольство условиями перевозки.

Основные причины, по которым люди отказываются от поездок с животными, включают страх питомца (35%), плохое самочувствие в дороге (30%) и некомфортные условия перевозок (29%). Автомобиль является самым популярным средством передвижения (43%), затем идут поезд (28%) и самолет (26%).

Среди владельцев питомцев есть желание улучшить правила перевозки, включая отсутствие разделения в поездке (47%), лучшее отношение персонала к животным (23%) и появление дополнительных опций во время перевозки (14%).

Опрос был проведен с 26 января по 1 февраля на медиаресурсах Rambler&Co с участием 32 721 интернет-пользователей, сообщает Газета.Ру.