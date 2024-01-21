Ученые объяснили отсутствие гигантских животных в современной эпохе

Ученые объяснили отсутствие гигантских животных в современном мире, предложив новые исследования, опирающиеся на теорию Эдварда Дринкера Коупа. В мезозойскую эру динозавры, такие как аргентинозавр, были крупнейшими существами из-за различных причин, включая защиту от хищников и терморегуляцию.
После вымирания динозавров, млекопитающие заняли центральное место, развиваясь в мегафауну. Правило Коупа утверждает, что линии популяций обычно становятся крупнее своих предков, но существуют исключения, такие как уменьшение размеров лошадей Аляски перед вымиранием.
Недавние исследования Шовонлала Роя показали, что размеры животных зависят от экологических факторов, таких как интенсивность конкуренции и риск вымирания. Эволюция может вызывать увеличение или уменьшение размеров в зависимости от условий окружающей среды. Тенденция к уменьшению размеров в настоящее время связана с изменением климата и другими человеческими воздействиями, создавая угрозу дисбаланса в экосистемах, сообщает Planet Today.
Новое исследование предупреждает о потенциальной глобальной катастрофе, связанной с таянием ледяного покрова Гренландии
Полное исчезновение льда Гренландии может вызвать повышение уровня моря на 7,4 метра, что имеет катастрофические последствия для прибрежных городов по всему миру.
Итальянские ученые обнаружили древние военные укрепления
В Италии под деревней бронзового века ученые обнаружили древние военные укрепления, которые долгие годы оставались неизвестными. Исследование, опубликованное в ScienceDirect, раскрывает, что это древнее поселение на острове около Сицилии Устика выделяется "упорядоченным городским планом" и включает в себя хижины и узкие дороги.
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