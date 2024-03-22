Стало известно, что медитации могут помочь в борьбе с гневом

Недавнее исследование, включающее анализ более 150 исследований с участием более 10 тысяч человек, выявило эффективные способы управления гневом. Важным фактором в снижении проявления гнева оказалось снижение физиологического возбуждения, а не просто выход "наружу". Некоторые виды физической активности, такие как бег трусцой, могут даже усилить чувство злости.

Для эффективного управления гневом рекомендуется заниматься деятельностью, способствующей снижению уровня возбуждения. К таким методам относятся: глубокое дыхание, релаксация, осознанность, медитация, йога с медленным потоком, прогрессивная мышечная релаксация, диафрагмальное дыхание, а также использование тайм-аута. Помимо этого, занятия физкультурой и игры с мячом также могут способствовать снижению уровня возбуждения и управлению гневом, сообщает Ferra.Ru.