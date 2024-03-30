Врач Ратникова выделила неочевидный признак анемии

Врач терапевт Анна Ратникова рассказала, что проявляющийся весной симптом пикацизма может быть признаком анемии, связанной с недостатком железа. Анемия проявляется усталостью, раздражительностью, бессонницей и рассеянностью из-за недостатка кислорода в тканях.

Пикацизм — это состояние, когда хочется есть несъедобные вещи, и оно может быть одним из признаков анемии.

Эксперт отмечает, что каждая пятая женщина до 49 лет сталкивается с анемией, и некоторые случаи могут скрывать за собой серьезные заболевания, поэтому важно обращаться к врачу при подозрении на анемию, сообщает Life.Ru.