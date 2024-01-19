Ученые обнаружили следы высокоразвитой культуры, существовавшей 45 000 лет назад

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Ecology & Evolution, свидетельствуют о находке следов высокоразвитой культуры, существовавшей 45 000 лет назад в провинции Шаньси на севере Китая. Международная группа ученых из Китая, Австралии, Франции, Испании и Германии обнаружила, что культура Шию, вероятно, является старейшей своего рода в Восточной Азии.

Исследователи пересмотрели археологические находки, произведенные на стоянке Шию в предыдущие годы, и выяснили, что 45 тысяч лет назад в этом регионе существовала развитая культура, превосходившая своих современников в Европе. Культура Шию владела разнообразным набором орудий, включая клинки и наконечники копий для охоты, изготовленные из различных материалов и обрабатывавшиеся различными методами.

Удивительно, что часть артефактов была изготовлена из обсидиана, который отсутствует в исследованном регионе, заставляя предполагать, что люди передвигались на значительные расстояния для "импорта" необходимых материалов. Точная датировка культурного слоя Шию пришла с использованием радиоуглеродного метода, установлен период от 45 800 до 43 200 лет назад.

Исследование также обнаружило, что народ Шию владел передовыми технологиями того времени и уже имел домашних животных, среди которых были "охотники на лошадях". Это указывает на выдающийся уровень развития культуры в этом регионе, предоставляя ученым ценные данные о технологических инновациях и образе жизни народа, который населял провинцию Шаньси 45 000 лет назад, сообщает Российская Газета.