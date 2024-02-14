Вчера вечером в Анапе вспыхнул огонь в 11-этажном доме 9 по улице Объездная. Площадь возгорания составила около 1 тыс. м2, сообщает МЧС. Только ближе к утру 14-го февраля огонь полностью потушили. К счастью, обошлось без жертв, один человек пострадал.
Жильцы дома и соседних домов экстренно были эвакуированы, перекрыто движение автомашин. Людей переместили в пункты временного размещения на базе двух гостиниц и пансионата. Всего из дома эвакуировались 440 человек, из которых 112 детей. Для людей мэрия организовала питание и психологическую помощь.
В тушении было задействовано 37 единиц техники и более 100 спасателей. Причины возгорания выясняются, сообщает МЧС.
Сенат одобрил помощь Украине на 60 млрд долл
Законопроект о помощи трём странам предварительно получил "зеленый свет" в Сенате, однако республиканцы еще не сказали своего окончательного слова.
Ватикан выступил в поддержку УПЦ
К прекращению религиозной дискриминации, розни и вражды призывает понтифик.
Костюм для детей с ДЦП, разработанный специалистами из Новосибирска, будет запущен в эксплуатацию
Специалисты из Новосибирска разработали и запатентовали костюм для детей с ДЦП.
Владимир Путин рассказал об уникальных инновациях в медицине РФ
Президент РФ Владимир Путин заявил о своей поддержке уникальным инновациям в отечественной медицине и выразил готовность к сотрудничеству с зарубежными партнерами в этой области.