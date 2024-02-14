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В Анапе всю ночь тушили многоэтажку
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 8:14

В Анапе всю ночь тушили многоэтажку

Вчера вечером в Анапе вспыхнул огонь в 11-этажном доме 9 по улице Объездная. Площадь возгорания составила около 1 тыс. м2, сообщает МЧС. Только ближе к утру 14-го февраля огонь полностью потушили. К счастью, обошлось без жертв, один человек пострадал.

Жильцы дома и соседних домов экстренно были эвакуированы, перекрыто движение автомашин. Людей переместили в пункты временного размещения на базе двух гостиниц и пансионата. Всего из дома эвакуировались 440 человек, из которых 112 детей. Для людей мэрия организовала питание и психологическую помощь.

В тушении было задействовано 37 единиц техники и более 100 спасателей. Причины возгорания выясняются, сообщает МЧС.

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