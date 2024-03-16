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Россиян предупредили о мошенниках, угрожающих
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:15

Россиян предупредили о мошенниках, угрожающих "плохими анализами"

Адвокат Александр Аронов подчеркнул, что по закону запрещено уведомлять граждан по телефону о результатах их медицинских анализов или предлагать лечение за деньги. Эти звонки, вероятно, исходят от мошенников. Сведения о здоровье пациента, диагнозе и прочие медицинские данные являются врачебной тайной, поэтому врачи не могут раскрывать такую информацию по телефону.

Аронов рекомендует гражданам следующее: если получен подозрительный звонок, необходимо запросить название клиники. Если звонящий не может предоставить эту информацию, рекомендуется просто положить трубку. В случае предоставления верного названия клиники и даже информации об анализах, лучше также положить трубку и самостоятельно связаться с медучреждением для подтверждения. Это поможет избежать общения с мошенником, который, возможно, получил доступ к базе данных пациентов, сообщает РИА Новости.

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