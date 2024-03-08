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В Женский день 52 женщины выйдут на свободу по амнистии
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:08

В Женский день 52 женщины выйдут на свободу по амнистии

Сегодня, в Международный женский день президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 женщин. Женщины, которые выйдут на свободу, имеют несовершеннолетних детей, беременных женщин и родственниц, участвующих в специальной военной операции.

Указ связан с обсуждением амнистии некоторых категорий женщин, которое состоялось на заседании президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в декабре 2023 года.

Путин допустил возможность амнистии некоторых категорий женщин, отбывающих наказание. Президент РФ руководствовался принципами гуманности при принятии решения о помиловании. Право президента РФ на помилование осужденных прописано в статье 89 Конституции РФ.



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