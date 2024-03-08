Сегодня, в Международный женский день президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 женщин. Женщины, которые выйдут на свободу, имеют несовершеннолетних детей, беременных женщин и родственниц, участвующих в специальной военной операции.

Указ связан с обсуждением амнистии некоторых категорий женщин, которое состоялось на заседании президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в декабре 2023 года.

Путин допустил возможность амнистии некоторых категорий женщин, отбывающих наказание. Президент РФ руководствовался принципами гуманности при принятии решения о помиловании. Право президента РФ на помилование осужденных прописано в статье 89 Конституции РФ.





