Американский стартап Radia разрабатывает самый большой грузовой самолет в мире под названием WindRunner

Проект разработки самолета призван обеспечить перевозку крупногабаритных грузов, включая лопасти для ветряных турбин. Главными особенностями WindRunner являются огромный грузовой отсек, способность к посадке на короткие ВПП длиной всего в 1800 метров, а также возможность использования простых грунтовых или гравийных ВПП.

Согласно информации, предоставленной телеканалом CNN, размах крыльев самолета составит 79,5 метров.

Radia делает упор на использование проверенных технологий и материалов, одобренных Федеральным управлением гражданской авиации США, в процессе создания WindRunner. Коммерческая эксплуатация этого самолета может начаться уже в 2027 году, предполагается, что он будет востребован для перевозки крупногабаритных грузов в различных отраслях промышленности, сообщает ТАСС.