Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.03.2024 : 91,9499
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.03.2024 : 100,365
Американский стартап Radia разрабатывает самый большой грузовой самолет в мире под названием WindRunner
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:09

Американский стартап Radia разрабатывает самый большой грузовой самолет в мире под названием WindRunner

Проект разработки самолета призван обеспечить перевозку крупногабаритных грузов, включая лопасти для ветряных турбин. Главными особенностями WindRunner являются огромный грузовой отсек, способность к посадке на короткие ВПП длиной всего в 1800 метров, а также возможность использования простых грунтовых или гравийных ВПП.

Согласно информации, предоставленной телеканалом CNN, размах крыльев самолета составит 79,5 метров.

Radia делает упор на использование проверенных технологий и материалов, одобренных Федеральным управлением гражданской авиации США, в процессе создания WindRunner. Коммерческая эксплуатация этого самолета может начаться уже в 2027 году, предполагается, что он будет востребован для перевозки крупногабаритных грузов в различных отраслях промышленности, сообщает ТАСС.

Мир

Польша обвинила комиссара ЕС в протестах фермеров

Польша обвинила комиссара ЕС в протестах фермеров

Сейчас решается вопрос с беспорядками.

Читать полностью
Представители компании Apple объявили о готовящемся выпуске нового iPad Pro с матовым дисплеем

Представители компании Apple объявили о готовящемся выпуске нового iPad Pro с матовым дисплеем

Утечки информации из китайских источников указывают на возможность представления устройства с выбором между глянцевым и матовым экраном.

Читать полностью

Общество

Состоялся цифровой релиз фильма Михаила Локшина

Состоялся цифровой релиз фильма Михаила Локшина "Мастер и Маргарита"

Сегодня, 21 марта, состаялся релиз фильма Мастер и Маргарита от режиссёра Михаила Локшина на площадке онлайн кинотеатра KION. Сюжет ленты основан на одноимённом роман Михаила Булгакова. Фильм продемонстрировал хорошие кассовые сборы, заработан за время проката 2,2 миллиарда рублей.

Читать полностью
Врачи выделили апельсины как уникальный фрукт, обладающий рядом высокоценных свойств для здоровья

Врачи выделили апельсины как уникальный фрукт, обладающий рядом высокоценных свойств для здоровья

Апельсины способствуют снижению веса благодаря низкому гликемическому индексу и насыщают организм, что подтверждено экспертами.

Читать полностью

Новости