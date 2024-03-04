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Последнее исследование подчеркивает шокирующую скорость ухода под воду восточного побережья США
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:35

Последнее исследование подчеркивает шокирующую скорость ухода под воду восточного побережья США

Ученые из Технологического института Вирджинии обнаружили, что крупные города, включая Нью-Йорк, Балтимор и Норфолк, тонут со средней скоростью до двух миллиметров в год, а в некоторых округах эта скорость выше втрое.

По меньшей мере 867 тысяч объектов недвижимости и критической инфраструктуры под угрозой затопления, включая шоссе, железные дороги, аэропорты и дамбы. Один из наиболее уязвимых городов — Чарльстон, Южная Каролина, где уровень земли всего лишь на трех метрах над уровнем моря и проседает примерно на четыре миллиметра в год.

Ученые надеются, что результаты их исследования побудят власти принять необходимые меры по укреплению береговой линии, особенно в городах с высокой плотностью застройки, таких как Нью-Йорк, сообщает Газета.Ру.

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