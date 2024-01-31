В 2022 году в США зафиксировано более 200 тыс. случаев заражения сифилисом

Эксперты отмечают, что последний раз подобное количество случаев было зафиксировано в 1950 году. Пик распространения сифилиса в стране приходится на 1943 год, с 575 тыс. выявленных случаев.
В 2000 году было зарегистрировано минимальное количество заболевших — 31,6 тыс, однако в 2022 году уровень заболеваемости вырос на 17% по сравнению с предыдущим годом. Сокращение финансирования учреждений здравоохранения со стороны американских властей и увеличение числа людей, употребляющих запрещенные вещества, считаются причинами ускоренного распространения сифилиса, сообщает Газета.Ру.
Илон Маск не станет богаче на 56 млрд долл.
Акции Tesla упали на 3% после решения суда отменить денежный бонус для основателя и генерального директора компании Илона Маска. Последний не получит дополнительных почти 56 млрд долл. вознаграждения. Так решила судья штата Делавэр, заподозрив, что акционеры Tesla "чем то обязаны Маску", либо "поддались на его обаяние".
Австралийские ученые идентифицировали особый белок-супресор рака кишечника
В ходе исследования ученые из Австралийского национального университета выявили роль белка Ku70, кодируемого геном XRCC6, как супрессора рака кишечника. Ранее известный как участник процессов восстановления ДНК, Ku70 оказался также вовлеченным в противомикробные и противоопухолевые функции.
Репродуктолог Колода выделила два фактора, оказывающих негативное воздействие на фертильность зимой
Переохлаждение и посещения бани могут нарушить процессы зачатия у мужчин и женщин. Специалист подчеркнула, что кратковременное переохлаждение может спровоцировать активизацию хронических воспалительных процессов, таких как цистит, пиелонефрит и сальпингоофорит, влияя отрицательно на репродуктивное здоровье обоих полов.
Врач Александрова сообщает об опасных для здоровья диетах
Врач-эндокринолог Мария Александрова высказывает осторожность относительно кетодиеты, основанной на исключении углеводов, указывая на риск системного отравления от избыточного количества кетоновых тел.