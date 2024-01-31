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В 2022 году в США зафиксировано более 200 тыс. случаев заражения сифилисом
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:43

В 2022 году в США зафиксировано более 200 тыс. случаев заражения сифилисом

Эксперты отмечают, что последний раз подобное количество случаев было зафиксировано в 1950 году. Пик распространения сифилиса в стране приходится на 1943 год, с 575 тыс. выявленных случаев.

В 2000 году было зарегистрировано минимальное количество заболевших — 31,6 тыс, однако в 2022 году уровень заболеваемости вырос на 17% по сравнению с предыдущим годом. Сокращение финансирования учреждений здравоохранения со стороны американских властей и увеличение числа людей, употребляющих запрещенные вещества, считаются причинами ускоренного распространения сифилиса, сообщает Газета.Ру.

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