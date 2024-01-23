У юго-восточного побережья США обнаружен самый крупный коралловый риф

У юго-восточного побережья США обнаружен самый крупный глубоководный коралловый риф в мире, как сообщают ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Это открытие было сделано после более 10 лет систематического исследования и картирования плато Блейка в районе, на котором расположен этот уникальный морской ландшафт.
В результате использования гидролокационного картирования и подводных погружений была создана почти полная карта морского дна, выявившая один из крупнейших глубоководных коралловых рифов в мире. Этот риф, названный "Миллион курганов", состоит в основном из каменного коралла Desmophyllum pertusum и простирается на глубине от 200 до 1000 метров под поверхностью воды. Несмотря на трудные условия, эта область служит основой для разнообразных форм жизни в океане, исследование которой становится ключевым шагом в понимании морских экосистем, сообщает Planet Today.
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