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В результате сильных морозов и снегопадов в США за прошедшую неделю погибли более 80 человек
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:34

В результате сильных морозов и снегопадов в США за прошедшую неделю погибли более 80 человек

Теннесси и Орегон стали наиболее пострадавшими штатами, где жертвами стали 19 и 16 человек соответственно. Также отмечены три смерти в Орегоне, вызванные падением дерева на автомобиль из-за сильного ветра. Инциденты смерти зарегистрированы также в нескольких других штатах, включая Нью-Джерси, Иллинойс, Нью-Йорк, Пенсильванию, Висконсин, Миссисипи, Кентукки и Вашингтон.

Причиной столь суровых погодных условий стал циклон, пришедший из Канады, вызвавший рекордное снижение температуры по всей стране. Например, в Чикаго температура опустилась до -34 градусов по Цельсию, что привело к закрытию школ. В Техасе, на юге страны, выпал снег и шел ледяной дождь.

Прогнозы погоды предвещают сохранение холодных условий в США до начала следующей недели, и местных жителей предупреждают об опасности "черного льда" на дорогах, тонкого слоя льда на асфальте, который может оставаться незамеченным водителями, сообщает Комсомольская Правда.

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