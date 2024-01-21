Теннесси и Орегон стали наиболее пострадавшими штатами, где жертвами стали 19 и 16 человек соответственно. Также отмечены три смерти в Орегоне, вызванные падением дерева на автомобиль из-за сильного ветра. Инциденты смерти зарегистрированы также в нескольких других штатах, включая Нью-Джерси, Иллинойс, Нью-Йорк, Пенсильванию, Висконсин, Миссисипи, Кентукки и Вашингтон.
Причиной столь суровых погодных условий стал циклон, пришедший из Канады, вызвавший рекордное снижение температуры по всей стране. Например, в Чикаго температура опустилась до -34 градусов по Цельсию, что привело к закрытию школ. В Техасе, на юге страны, выпал снег и шел ледяной дождь.
Прогнозы погоды предвещают сохранение холодных условий в США до начала следующей недели, и местных жителей предупреждают об опасности "черного льда" на дорогах, тонкого слоя льда на асфальте, который может оставаться незамеченным водителями, сообщает Комсомольская Правда.
Экологию приморских водно-болотных угодий улучшил город Хайкоу на Хайнане
В последние годы город Хайкоу, административный центр южнокитайской провинции Хайнань, достиг значительного прогресса в улучшении экологии прибрежной зоны водно-болотных угодий, примыкающей к морю.
"Советские" улицы русскоязычного Висагинаса требует переименовать госучреждение в Литве
Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы высказал предложение о переименовании нескольких улиц в преимущественно русскоязычном городе Висагинасе, считая их свидетельством советского прошлого.
Взаимодействию региона с Китаем и КНДР помогает детско-юношеский спорт Приморского края
Развитие детско-юношеского спорта в Приморском крае способствует укреплению взаимодействия с международными партнерами, включая такие страны, как Китай, КНДР, Монголия, Узбекистан и Белоруссия.
Иммунолог Мальцева предоставляет советы по лечению аллергии на холод
Иммунолог Наталья Мальцева утверждает, что контроль над аллергическими реакциями на холод можно успешно осуществлять с использованием противоаллергических антигистаминных препаратов.