В США возможно появление тысяч городов-призраков из-за снижения численности населения, подобного явлению, которое уже заметно в Китае. Исследование, опубликованное в Nature Cities, прогнозирует, что к 2100 году около половины из более чем 30,000 городов в стране столкнутся с уменьшением населения на 12-23%.

Эти будущие города, вероятно, будут представлять собой измененные сообщества, а не полностью пустующие города-призраки, в связи с миграцией населения внутри и между городами.

Ученые предупреждают о возможных проблемах, таких как сбои в транспортной системе и доступе к ресурсам, связанных с массовым сокращением населения. Исследование также подчеркивает важность разработки местных стратегий планирования для адаптации к уникальным климатическим и демографическим изменениям каждого города, сообщает Главсовет.