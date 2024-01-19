Согласно экспертам Геологической службы США, около 75% территории страны может столкнуться с разрушительными землетрясениями

Исследование, опубликованное в журнале Earthquake Spectra, основано на обновленной версии Национальной модели сейсмической опасности. Благодаря этой модели выявлено около 500 новых разломов, представляющих потенциальную опасность для сейсмической активности.

Высокий риск разрушительных землетрясений сосредоточен вдоль центрального и северо-восточного побережья Атлантического океана, включая такие мегаполисы, как Вашингтон, Нью-Йорк и Бостон. Кроме того, сильные толчки вероятны в сейсмически активных районах Калифорнии и Аляски. Гавайи также выделены как регион с высоким потенциалом сейсмической активности из-за недавних вулканических извержений.

Модель подчеркивает, что за последние 200 лет в 37 штатах США произошли землетрясения магнитудой более пяти, свидетельствуя о длительной истории сейсмической активности в стране. Эти выводы предостерегают общественность и органы управления о необходимости готовности к возможным землетрясениям на широкой территории страны, сообщает Юность Сибири.