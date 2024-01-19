Согласно экспертам Геологической службы США, около 75% территории страны может столкнуться с разрушительными землетрясениями

Исследование, опубликованное в журнале Earthquake Spectra, основано на обновленной версии Национальной модели сейсмической опасности. Благодаря этой модели выявлено около 500 новых разломов, представляющих потенциальную опасность для сейсмической активности.
Высокий риск разрушительных землетрясений сосредоточен вдоль центрального и северо-восточного побережья Атлантического океана, включая такие мегаполисы, как Вашингтон, Нью-Йорк и Бостон. Кроме того, сильные толчки вероятны в сейсмически активных районах Калифорнии и Аляски. Гавайи также выделены как регион с высоким потенциалом сейсмической активности из-за недавних вулканических извержений.
Модель подчеркивает, что за последние 200 лет в 37 штатах США произошли землетрясения магнитудой более пяти, свидетельствуя о длительной истории сейсмической активности в стране. Эти выводы предостерегают общественность и органы управления о необходимости готовности к возможным землетрясениям на широкой территории страны, сообщает Юность Сибири.
Трамп рассказал о своих отношениях с Путиным
Бывший президент США поделился своими хорошими отношениями с Путиным и рассказал, почему важно поддерживать такие связи
Группа исследователей разработала метод защиты чат-бота ChatGPT от джейлбрейк-атак
Группа исследователей из Гонконгского университета науки и технологий, Университета науки и технологий Китая, Университета Цинхуа и Microsoft Research Asia разработала метод защиты чат-бота ChatGPT от джейлбрейк-атак, целью которых является вынуждение искусственного интеллекта (ИИ) выдавать вредные данные.
Четверть опрошенных россиян заявили, что могут не заходить в Интернет максимум день
Сегодня интернет стал незаменимой частью нашей жизни. Видение мира без интернета может вызвать беспокойство у некоторых людей. Недавно проведенный опрос холдинга Rambler&Co показал, что каждый четвертый россиянин не может прожить и одного дня без доступа к интернету, а 4% опрошенных уже испытывают тревогу, если они не могут зайти в интернет всего лишь на час.
В феврале стоимость проживания в отелях существенно снизилась в ряде российских городов
Наиболее выгодным местом для бюджетного отдыха оказался Ярославль, где стоимость ночи в отеле средней категории уменьшилась до 2 500 рублей, что в четыре раза ниже, чем в январе.