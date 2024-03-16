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Биолог Манукян из Калининграда обнаружил новый вид древней осы в балтийском янтаре
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:26

Биолог Манукян из Калининграда обнаружил новый вид древней осы в балтийском янтаре

Новый род и вид ос, названные Amberpoemenia, были найдены в образце янтаря из музейной коллекции. Оса была названа в честь палеоэнтомолога Александра Кирейчука.

Исследования показали, что вид был приспособлен к жизни в условиях "янтарного" леса и охотился на насекомых, питающихся древесиной янтаря. Это открытие пришло после того, как в декабре 2023 года международная группа ученых объявила об открытии нового вида пятнистых ос-паразитов Serratichneumon maculatus, сообщает Газета.Ру.

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