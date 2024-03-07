Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.03.2024 : 90,7493
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.03.2024 : 98,8767
Ученые из Австралии выяснили, как миндаль влияет на здоровье
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 22:57

Ученые из Австралии выяснили, как миндаль влияет на здоровье

Экспериментальное исследование, проведенное командой экспертов из университета Южной Австралии, выявило, что употребление миндаля в качестве перекуса способствует улучшению кардиометаболического здоровья. В ходе исследования, в котором участвовали 106 волонтёров с избыточным весом и ожирением, было выяснено, что перекусы миндалем привели к снижению веса участников на 9,3% и улучшили состояние сердечно-сосудистой системы и обменные процессы.

Сравнивая две группы участников, одна из которых употребляла рисовые крекеры или мюсли, а другая — миндаль, исследователи обнаружили, что группа, употреблявшая миндаль, достигла более высоких показателей кардиометаболического здоровья, вероятно, благодаря высокому содержанию ненасыщенных жиров в миндале, сообщает Planet Today.

Мир

Ученые из США: четверть населения Земли живет на территориях, подверженных опасности провалов грунта

Ученые из США: четверть населения Земли живет на территориях, подверженных опасности провалов грунта

Проседание земли, вызванное как естественными, так и антропогенными факторами, представляет геологическую угрозу, которая может привести к разрушению инфраструктуры.

Читать полностью
Dodge ищет идеальный звук выхлопа для своего электрического Charger Daytona

Dodge ищет идеальный звук выхлопа для своего электрического Charger Daytona

Dodge активно ищет оптимальное звуковое решение для своего нового электрического спортивного автомобиля Charger Daytona. Основное требование — создать звук, который соответствует спортивному наследию марки, но при этом не является навязчивым или слишком громким.

Читать полностью

Общество

Ученые разрабатывают новые методы восстановления зрения

Ученые разрабатывают новые методы восстановления зрения

Ученые из различных областей, включая инженеров, нейроученых и медиков, в том числе исследователи из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW), работают над разработкой методов восстановления зрения с использованием солнечных панелей, вживленных в глазное яблоко.

Читать полностью
В Москве в честь Международного женского дня ожидается проведение сотен мероприятий

В Москве в честь Международного женского дня ожидается проведение сотен мероприятий

Праздничные активности включают бесплатные выставки, кинопоказы, тематические экскурсии, мастер-классы, концерты и спектакли.

Читать полностью

Новости