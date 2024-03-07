Ученые из Австралии выяснили, как миндаль влияет на здоровье

Экспериментальное исследование, проведенное командой экспертов из университета Южной Австралии, выявило, что употребление миндаля в качестве перекуса способствует улучшению кардиометаболического здоровья. В ходе исследования, в котором участвовали 106 волонтёров с избыточным весом и ожирением, было выяснено, что перекусы миндалем привели к снижению веса участников на 9,3% и улучшили состояние сердечно-сосудистой системы и обменные процессы.

Сравнивая две группы участников, одна из которых употребляла рисовые крекеры или мюсли, а другая — миндаль, исследователи обнаружили, что группа, употреблявшая миндаль, достигла более высоких показателей кардиометаболического здоровья, вероятно, благодаря высокому содержанию ненасыщенных жиров в миндале, сообщает Planet Today.