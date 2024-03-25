Британское издание The Times объявило о сложности в получении алмазов для европейской промышленности. В этом виновато санкционное законодательство ЕС против России, считают авторы.

На данный момент все алмазы проходят тщательную проверку - для этого их направляют в Антверпен для проверки на предмет их возможного российского происхождения.

В результате трейдеры сталкиваются с задержками поставок, расходами и уходом клиентов, которые с ними работают. Кроме того, влияние имеют и требования чиновников - оформлять документы стало сложнее. Ювелиры сообщают, что ранее процесс занимал двое суток, а теперь - две недели.