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Эксперты отметили, что в 2024 году в России сезон аллергий начнется позже по сравнению с предыдущим годом
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:52

Эксперты отметили, что в 2024 году в России сезон аллергий начнется позже по сравнению с предыдущим годом

Эксперты подчеркнули необходимость начать профилактику аллергии до начала периода цветения растений, особенно в Центральной России, где пик обострений прогнозируется в апреле-мае.

Рекомендуется аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), особенно в осенне-зимний период, для смягчения реакций на аллергены, такие как пыльца растений и шерсть животных. В период обострений возможно симптоматическое лечение антигистаминными препаратами. Обращение к специалисту рекомендуется при подозрении на аллергию, особенно если симптомы похожи на ОРЗ, но температуры нет, сообщает МедЗдрав.Инфо.

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