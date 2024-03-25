Эксперты отметили, что в 2024 году в России сезон аллергий начнется позже по сравнению с предыдущим годом

Эксперты подчеркнули необходимость начать профилактику аллергии до начала периода цветения растений, особенно в Центральной России, где пик обострений прогнозируется в апреле-мае.

Рекомендуется аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), особенно в осенне-зимний период, для смягчения реакций на аллергены, такие как пыльца растений и шерсть животных. В период обострений возможно симптоматическое лечение антигистаминными препаратами. Обращение к специалисту рекомендуется при подозрении на аллергию, особенно если симптомы похожи на ОРЗ, но температуры нет, сообщает МедЗдрав.Инфо.